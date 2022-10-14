Как в реальной жизни выглядит 67-летний Уиллис, страдающий нарушением речи. Фото

На фото Уиллис целует супругу в щеку.

"Я тоже люблю его", – написала Хеминг.

Контекст:

Уиллис и Хеминг женаты 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

30 марта 2022 года старшая дочь Уиллиса Румер сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию – нарушение речи.

Уиллис первый из американских актеров продал права на создание и использование своей цифровой копии. Правообладателем стала российская компания Deepcake.