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29 сентября, 2022
 
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Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения

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В марте 2022 года семья Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем
В марте 2022 года семья Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем
Фото: ЕРА

Американский актер Брюс Уиллис продал права компании Deepcake на создание и использование своей цифровой копии, сообщает 28 сентября The Telegraph.

Издание уточняет, что 67-летний Уиллис стал первым американским актером, изображение которого появится на экране без его присутствия на съемочной площадке.

Контекст:

В марте 2022 года семья Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию  нарушение речи.

Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998). 

Технология дипфейков позволяет использовать изображение человека, накладывая его на другое лицо.

Теги: актер, Брюс Уиллис
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