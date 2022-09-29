Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения

Издание уточняет, что 67-летний Уиллис стал первым американским актером, изображение которого появится на экране без его присутствия на съемочной площадке.

Контекст:

В марте 2022 года семья Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию – нарушение речи.

Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998).

Технология дипфейков позволяет использовать изображение человека, накладывая его на другое лицо.