"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев

"Сегодня хочется благодарить, обнимать, целовать каждого защитника или защитницу Украины. И не только сегодня – каждый день. К сожалению, большинство украинцев не поняли это в 2014 году. До нас дошло, только когда война пришла на порог. Простите нас. Умоляю, берегите себя и помните, что вы лучшие. Мы молимся за вас и ждем, и боремся каждый день, чтобы больше задонатить и помочь чем можем", – написала она.

Саливанчук отметила, что на фото она находится "в теневой клетке, клетке-печали, страхе и разочаровании, что есть такие гниды, которые портят нашу украинскую жизнь".

"Но наши защитники делают все для того, чтобы мы жили и чувствовали каждую секунду этой жизни", – заявила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

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