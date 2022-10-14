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14 октября, 2022
 
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"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Сегодня хочется благодарить, обнимать, целовать каждого защитника или защитницу Украины
Саливанчук: Сегодня хочется благодарить, обнимать, целовать каждого защитника или защитницу Украины
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 14 октября опубликовала в Instagram пост, посвященный Дню украинских защитников и защитниц.

"Сегодня хочется благодарить, обнимать, целовать каждого защитника или защитницу Украины. И не только сегодня – каждый день. К сожалению, большинство украинцев не поняли это в 2014 году. До нас дошло, только когда война пришла на порог. Простите нас. Умоляю, берегите себя и помните, что вы лучшие. Мы молимся за вас и ждем, и боремся каждый день, чтобы больше задонатить и помочь чем можем", – написала она.

Саливанчук отметила, что на фото она находится "в теневой клетке, клетке-печали, страхе и разочаровании, что есть такие гниды, которые портят нашу украинскую жизнь".

"Но наши защитники делают все для того, чтобы мы жили и чувствовали каждую секунду этой жизни", – заявила актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: Украина, война, украинцы, война России против Украины, украинец, актриса, фото, Анна Саливанчук, жена, День защитников и защитниц Украины
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