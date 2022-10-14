"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника День защитника Украины изменили на День защитников и защитниц Украины Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Ветераны, воины запаса, участники войны, защитники и защитницы! Вашим семьям и, безусловно, вашим родителям низкий поклон! Только лучшие из лучших взяли на себя ответственность вступить в ряды Вооруженных сил Украины, – написала в Facebook украинская певица Тина Кароль. – Мужество, честь, отвага – это именно о вас".

"С начала полномасштабной агрессии мы дали более 150 выступлений для наших воинов, были в более чем 30 бригадах, и за это время военные стали моими лучшими друзьями. Это светлые люди, которые спасают наше государство, делают самую главную сегодня работу – берегут нашу Родину. Сегодня имею честь поздравить и поблагодарить каждого и каждую из них! Вместе к победе", – написал в Instagram украинский певец, волонтер Святослав Вакарчук.

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Украинский артист Дмитрий Шуров также обратился в Instagram к защитникам и защитницам Украины.

"Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей, именно вы даете надежду и силы всем, кто верит в Украину, работать дальше, бороться, искать новые и новые способы сделать свой вклад в победу. Верим и уверены в вас на 100%, а вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Берегите себя, возвращайтесь живыми и здоровыми", – написал он.

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"Супергерои живут среди нас. И это – наши защитники и защитницы! Мы гордимся вами, мы поддерживаем вас, мы вдохновляемся вашей силой, выдержкой и характером и любим вас всем сердцем. Сегодня и каждый день", – написала в Instagram украинская певица Александра Зарицкая.

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Украинский певец Коля Серга, который также защищает Украину на фронте, в Instagram призвал украинцев записать короткие ролики и рассказать, за что каждый из них благодарен украинским защитникам и защитницам.

"Этот день не может называться профессиональным праздником. И с ним невозможно просто поздравить и пожелать чего-нибудь привычного и проходного. Сегодня – день людей, которые держат наше небо. И из красивого оборота это превратилось в самую обычную правду. Благодаря им мы теперь верим в супергероев. И знаем, что они носят пиксели и берцы! Но их суперсила – из тех, которую не постичь самым знаменитым сценаристам мира. Наши супергерои – это обычные люди, пожать руку которым едут президенты и суперзвезды", – написал Серга.

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