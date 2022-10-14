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14 октября, 2022
 
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"Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины

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Тринчер, Pozitiff: Яка ти козачка? Який ти козак ідемо вперед, і ніколи назад
Тринчер, Pozitiff: Яка ти козачка? Який ти козак – ідемо вперед, і ніколи назад
Фото: Анна Тринчер / Facebook

Украинская певица Анна Тринчер на своем YouTube-канале 14 октября презентовала песню "Який ти козак". Трек она записала вместе с участником украинской группы Mozgi Позитивом (Pozitiff), экс-участником дуэта "Время и стекло".

"Яка ти козачка, який ти козак – ідемо вперед, і ніколи назад", – поется в песне.

Премьеру посвятили Дню украинского казачества, а также Дню защитников и защитниц Украины. Эти праздники отмечаются 14 октября.

"Сегодня украинский народ еще раз доказывает, что казацкому роду нет перевода, давая решительный отпор российским оккупантам. Хочу, чтобы этот трек поднимал всем украинцам настроение и боевой дух, а отрывок "Яка ти козачка, який ти козак – ідемо вперед, і ніколи назад" стал лозунгом наших воинов, ведь сейчас они уверенно отвоевывают оккупированные территории", – прокомментировала премьеру Тринчер.

Композицию сопроводили изображением Тринчер и Позитива в виде фигурок конструктора, а также развевающимся флагом Украины.

видео

Видео: Анна Тринчер / YouTube
Теги: Украина, праздники, казаки, украинцы, премьеры, Время и Стекло, Анна Тринчер, певица, трек, День защитников и защитниц Украины
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