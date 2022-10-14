  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины

"Яка ти козачка, який ти козак – ідемо вперед, і ніколи назад", – поется в песне.

Премьеру посвятили Дню украинского казачества, а также Дню защитников и защитниц Украины. Эти праздники отмечаются 14 октября.

"Сегодня украинский народ еще раз доказывает, что казацкому роду нет перевода, давая решительный отпор российским оккупантам. Хочу, чтобы этот трек поднимал всем украинцам настроение и боевой дух, а отрывок "Яка ти козачка, який ти козак – ідемо вперед, і ніколи назад" стал лозунгом наших воинов, ведь сейчас они уверенно отвоевывают оккупированные территории", – прокомментировала премьеру Тринчер.

Композицию сопроводили изображением Тринчер и Позитива в виде фигурок конструктора, а также развевающимся флагом Украины.