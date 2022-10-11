Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2022
 
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Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik снял клип на песню "Просто обійняти". Видео

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Julik: Хочу, чтобы никто не терял свои половинки, ценил их еще больше
Julik: Хочу, чтобы никто не терял свои половинки, ценил их еще больше
Фото: julikofficial / Instagram

Украинский певец Julik (Назарий Гук), известный как экс-участник команды украинского артиста Dzidzio, на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Просто обійняти".

"За большой промежуток времени мы все сделали переоценку ценностей, стали жить по-другому. У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнули все, но отнять наилучшее чувство она не может. Когда человек любит и имеет свою вторую половинку – он счастлив. Хочу, чтобы никто не терял свои половинки, ценил их еще больше", – анонсировал премьеру артист.

ВИДЕО
Видео: Julik Official / YouTube
Контекст:

Julik родился в 1990 году во Львове. Он известен как автор, композитор, саундпродюсер и ведущий. С 2012-го по 2018 год сотрудничал с проектом Dzidzio. 

Артист женат. Вместе с женой Катериной Демченко воспитывает сына Дениса (2016).

Теги: видео, клип, премьеры, Dzidzio, Julik
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