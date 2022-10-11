  Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik снял клип на песню "Просто обійняти". Видео

Julik: Хочу, чтобы никто не терял свои половинки, ценил их еще больше Фото: julikofficial / Instagram

"За большой промежуток времени мы все сделали переоценку ценностей, стали жить по-другому. У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнули все, но отнять наилучшее чувство она не может. Когда человек любит и имеет свою вторую половинку – он счастлив. Хочу, чтобы никто не терял свои половинки, ценил их еще больше", – анонсировал премьеру артист.

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Видео: Julik Official / YouTube