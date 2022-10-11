  Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik снял клип на песню "Просто обійняти". Видео

"За большой промежуток времени мы все сделали переоценку ценностей, стали жить по-другому. У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнули все, но отнять наилучшее чувство она не может. Когда человек любит и имеет свою вторую половинку – он счастлив. Хочу, чтобы никто не терял свои половинки, ценил их еще больше", – анонсировал премьеру артист.
Julik родился в 1990 году во Львове. Он известен как автор, композитор, саундпродюсер и ведущий. С 2012-го по 2018 год сотрудничал с проектом Dzidzio.
Артист женат. Вместе с женой Катериной Демченко воспитывает сына Дениса (2016).