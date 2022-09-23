  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео

Клип был снят в пригороде Киева. Режиссером ролика и режиссером монтажа выступил Sashka. Он же является автором слов и музыки этой песни.

По его словам, работу на композицией он начал в 2017 году, а завершил, сидя в бомбоубежище после полномасштабного вторжения РФ в Украину. После этого он обратился к группе "Піккардійська терція" с предложением о совместной работе над клипом.

"Я не очень-то рассчитывал, что ребята оставят мои гитары, трубы и барабаны, ведь они всю жизнь поют а капелла, в этом их стиль и фишка. Однако "Терція" оставила мою аранжировку полностью, добавив несколько своих музыкальных трюков", – отметил Sashka.

По словам художественного руководителя группы Владимира Яикимца, у него были сомнения, стоит ли делать "такую лирику в столь тяжелое время".

"Но Sashka аргументированно убедил, что лучи надежды и позитива сейчас очень нужны людям. Свет и вера в добро будут только ускорять победу, мир и покой в Украине. А каждый из нас должен делать дело на своем месте. И делать его хорошо", – подчеркнул Якимец.

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Видео: Піккардійська Терція / YouTube