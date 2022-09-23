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23 сентября, 2022
 
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"Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео

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Съемки клипа с участием группы "Піккардійська терція" проходили под Киевом
Съемки клипа с участием группы "Піккардійська терція" проходили под Киевом
Фото предоставлено пресс-службой группы "Піккардійська терція"

Украинская группа "Піккардійська терція" 22 сентября на своем канале в YouTube презентовала клип на композицию Baby, записанную вместе с украинским композитором и исполнителем Sashka.

Клип был снят в пригороде Киева. Режиссером ролика и режиссером монтажа выступил Sashka. Он же является автором слов и музыки этой песни.

По его словам, работу на композицией он начал в 2017 году, а завершил, сидя в бомбоубежище после полномасштабного вторжения РФ в Украину. После этого он обратился к группе "Піккардійська терція" с предложением о совместной работе над клипом. 

"Я не очень-то рассчитывал, что ребята оставят мои гитары, трубы и барабаны, ведь они всю жизнь поют а капелла, в этом их стиль и фишка. Однако "Терція" оставила мою аранжировку полностью, добавив несколько своих музыкальных трюков", – отметил Sashka.

По словам художественного руководителя группы Владимира Яикимца, у него были сомнения, стоит ли делать "такую лирику в столь тяжелое время".

"Но Sashka аргументированно убедил, что лучи надежды и позитива сейчас очень нужны людям. Свет и вера в добро будут только ускорять победу, мир и покой в Украине. А каждый из нас должен делать дело на своем месте. И делать его хорошо", – подчеркнул Якимец.

ВИДЕО
Видео: Піккардійська Терція / YouTube
Контекст:

"Піккардійська терція" – украинская акапельная формация, созданная в 1992 году во Львове. В репертуаре коллектива около 300 композиций, среди них как классические произведения, так и собственные композиции. Группа гастролирует не только в Украине, но и в Польше, Канаде, Испании, Германии, США, Италии, Франции.

Теги: Киев, клип, война России против Украины, Піккардійська терція, Sashka
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