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28 сентября, 2022
 
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Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео

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Спирс и Элтон Джон не принимали участия в съемках клипа на свою совместную песню
Спирс и Элтон Джон не принимали участия в съемках клипа на свою совместную песню
Фото: Elton John / Facebook

27 сентября на YouTube-канале британского певца Элтона Джона состоялась премьера клипа на песню Hold Me Closer, которую он записал вместе с американской певицей Бритни Спирс. Режиссером клипа стала украинка Таню Муиньо.

Муиньо, пишет Billboard, назвала съемки клипа эмоциональным событием, поскольку она выросла на песнях этих артистов. 

Видео снималось в Мексике – сами исполнители не принимали участия в съемках. По словам Муиньо, она поставила перед собой задачу снять такой клип, который заставил бы Бритни Спирс и Элтона Джона удивиться. 

В ролике запечатлены танцующие пары, одетые в том числе в наряды цветах украинского флага. Режиссер отметила, что снимала клип на фоне любимых достопримечательностей Мехико.

ВИДЕО
Видео: Elton John / YouTube
Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

13 сентября 2021 года видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, победила в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021, а 15 ноября получила приз в номинации "Лучшее видео" на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).

5 ноября 2021 года Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации "Лучший режиссер".

Теги: Мексика, режиссер, Мехико, клип, Бритни Спирс, Таню Муиньо
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