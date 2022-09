  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео

Муиньо, пишет Billboard, назвала съемки клипа эмоциональным событием, поскольку она выросла на песнях этих артистов.

Видео снималось в Мексике – сами исполнители не принимали участия в съемках. По словам Муиньо, она поставила перед собой задачу снять такой клип, который заставил бы Бритни Спирс и Элтона Джона удивиться.

В ролике запечатлены танцующие пары, одетые в том числе в наряды цветах украинского флага. Режиссер отметила, что снимала клип на фоне любимых достопримечательностей Мехико.

ВИДЕО

Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

13 сентября 2021 года видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, победила в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021, а 15 ноября получила приз в номинации "Лучшее видео" на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).

5 ноября 2021 года Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации "Лучший режиссер".