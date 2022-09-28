  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео

Спирс и Элтон Джон не принимали участия в съемках клипа на свою совместную песню Фото: Elton John / Facebook

Муиньо, пишет Billboard, назвала съемки клипа эмоциональным событием, поскольку она выросла на песнях этих артистов.

Видео снималось в Мексике – сами исполнители не принимали участия в съемках. По словам Муиньо, она поставила перед собой задачу снять такой клип, который заставил бы Бритни Спирс и Элтона Джона удивиться.

В ролике запечатлены танцующие пары, одетые в том числе в наряды цветах украинского флага. Режиссер отметила, что снимала клип на фоне любимых достопримечательностей Мехико.

ВИДЕО

Видео: Elton John / YouTube