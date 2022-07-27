Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022

Речь идет о видеоработе для британского певца певца Гарри Стайлса на песню As It Was – ролик получил пять номинаций: "Видео года", "Лучшая режиссура", "Лучшее поп-видео", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая хореография".
Снятое Муиньо видео на песню Wild Side американской певицы Cardi B отмечено в трех номинациях: "Лучшее R&B-видео", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая хореография".
Работа Муиньо на песню One Right Now в исполнении американского рэпера Post Malone и его канадского коллеги The Weeknd претендует на победу в категории "Лучшая видеоколлаборация".
Полный список номинаций опубликован на сайте премии.
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Церемония награждения премии MTV VMA состоится 29 августа.
Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.
13 сентября 2021 года видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, победила в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021, а 15 ноября получила приз в номинации "Лучшее видео" на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).
5 ноября 2021 года Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации "Лучший режиссер".