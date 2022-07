Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022

Речь идет о видеоработе для британского певца певца Гарри Стайлса на песню As It Was – ролик получил пять номинаций: "Видео года", "Лучшая режиссура", "Лучшее поп-видео", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая хореография".

Снятое Муиньо видео на песню Wild Side американской певицы Cardi B отмечено в трех номинациях: "Лучшее R&B-видео", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая хореография".

Работа Муиньо на песню One Right Now в исполнении американского рэпера Post Malone и его канадского коллеги The Weeknd претендует на победу в категории "Лучшая видеоколлаборация".

Полный список номинаций опубликован на сайте премии.

