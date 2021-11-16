  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео

Режиссером видеоработы стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Об этом она сообщила 16 ноября на своей странице в Instagram.

"Я все еще... Не! Большое спасибо всей команде – это было сложно и безумно, но мы справились", – прокомментировала премьеру клипа Муиньо.

По сюжету герои Post Malone и The Weeknd стреляют друг в друга из оружия, а в кадре крупным планом показаны брызги крови.

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Видео: Post Malone / YouTube