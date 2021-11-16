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16 ноября, 2021
 
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Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео

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Муиньо сняла клип для трека Post Malone и The Weeknd
Муиньо сняла клип для трека Post Malone и The Weeknd
Фото: tanumuino / Instagram

Американский рэпер Post Malone 15 ноября на своем YouTube-канале разместил клип на песню One Right Now, которую спел вместе с канадским певцом The Weeknd.

Режиссером видеоработы стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Об этом она сообщила 16 ноября на своей странице в Instagram.

"Я все еще... Не! Большое спасибо всей команде – это было сложно и безумно, но мы справились", – прокомментировала премьеру клипа Муиньо. 

По сюжету герои Post Malone и The Weeknd стреляют друг в друга из оружия, а в кадре крупным планом показаны брызги крови.

ВИДЕО
Видео: Post Malone / YouTube
Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

13 сентября 2021 года видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X победила в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021, а 15 ноября получило приз в номинации "Лучшее видео" на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).

5 ноября 2021 года Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации "Лучший режиссер".

Теги: режиссер, видео, клип, The Weeknd, Post Malone, Таню Муиньо
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