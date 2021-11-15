  Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV EMA 2021

Это вторая победа снятой Муиньо видеоработы – 13 сентября 2021 года видео победило в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021.

ВИДЕО

Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

5 ноября 2021 года Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации "Лучший режиссер".

MTV Europe Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Лауреаты премии определяются по результатам интернет-голосования. В этом году церемония награждения прошла в Будапеште (Венгрия).