Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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"Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео

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MamaRika: Когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом
MamaRika: Когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом
Фото: MamaRika / Instagram

Украинская певица MamaRika 6 октября на своем канале в YouTube презентовала клип на новую песню "Щастя".

"Все мы родом из детства. И когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом, где трава была такой высокой, а мамины объятия прятали от всех бед. Сейчас мы разбросаны по миру, но только на родной земле дышим свободно, потому что здесь наше счастье", – анонсировала она премьеру. 

Артистка отметила, что ее новая песня "возвращает в лучшие мгновения жизни".

ВИДЕО
Видео: MamaRika / YouTube
Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.

3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.

Теги: клип, песня, MamaRika
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