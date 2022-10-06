  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео

"Все мы родом из детства. И когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом, где трава была такой высокой, а мамины объятия прятали от всех бед. Сейчас мы разбросаны по миру, но только на родной земле дышим свободно, потому что здесь наше счастье", – анонсировала она премьеру.

Артистка отметила, что ее новая песня "возвращает в лучшие мгновения жизни".

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Видео: MamaRika / YouTube