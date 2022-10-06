  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео

"Все мы родом из детства. И когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом, где трава была такой высокой, а мамины объятия прятали от всех бед. Сейчас мы разбросаны по миру, но только на родной земле дышим свободно, потому что здесь наше счастье", – анонсировала она премьеру.
Артистка отметила, что ее новая песня "возвращает в лучшие мгновения жизни".
MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.
Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.
3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.