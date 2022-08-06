MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото

"Мы попали в аварию. Все живы и здоровы", – сообщила артистка.

Певица уточнила, что въехала в автомобиль, который резко затормозил перед их машиной.

Знаменитость добавила, что это их первая авария с момента приобретения машины.

"Ангелы нам мягко постелили, благодарим их", – резюмировала MamaRika.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года MamaRika родила сына.