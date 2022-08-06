Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2022
 
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MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото

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MamaRika и Середа в августе 2021 года стали родителями
MamaRika и Середа в августе 2021 года стали родителями
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika вместе с мужем и годовалым сыном 6 августа попала в аварию. Об этом она сообщила в Instagram Stories, опубликовав фото с места ДТП.

"Мы попали в аварию. Все живы и здоровы", – сообщила артистка.

Скриншот: mamarika_official / Instagram
Скриншот: mamarika_official / Instagram

Певица уточнила, что въехала в автомобиль, который резко затормозил перед их машиной.

Скриншот: mamarika_official / Instagram
Скриншот: mamarika_official / Instagram

Знаменитость добавила, что это их первая авария с момента приобретения машины.

"Ангелы нам мягко постелили, благодарим их", – резюмировала MamaRika.

Скриншот: mamarika_official / Instagram
Скриншот: mamarika_official / Instagram

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года MamaRika родила сына.

Теги: ДТП, автомобили, авария, певица, MamaRika
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