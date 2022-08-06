Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2022
 
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"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном

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Дмитрий и Евгения Гапчинские родители двоих детей
Дмитрий и Евгения Гапчинские – родители двоих детей
Фото: UAmade - подарунки та гарний настрій / Facebook

Украинская художница Евгения Гапчинская 6 августа в Instagram разместила снимки, на которых запечатлен вернувшийся на один день домой с фронта муж Дмитрий Гапчинский вместе с их сыном.

Сегодня папе 50 лет! И он приехал на один день. Спасибо за 35 лет вместе с тобой. Мой лучший", – написала Гапчинская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.

Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.

Евгения и Дмитрий Гапчинские воспитывают дочь Анастасию (1996) и сына Николая (2017).

Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.

Гапчинская рассказывала, что муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов.

Теги: дети, война России против Украины, семья, Евгения Гапчинская
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