"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт

MamaRika о муже: Он – вся моя жизнь Фото: mamarika_official / Instagram

"Меня это очень беспокоит. Не представляю, что будет, если это произойдет. Не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как я выдержала бы это", – призналась артистка.

По словам певицы, она "была уничтожена", когда ее муж заявил о готовности пойти добровольцем на фронт.

"Благодарю женщин, у которых есть отвага отпустить мужчин туда. Это очень сложно", – подытожила знаменитость.