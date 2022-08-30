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30 августа, 2022
 
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"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт

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MamaRika о муже: Он вся моя жизнь
MamaRika о муже: Он – вся моя жизнь
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika не хочет, чтобы ее муж, украинский продюсер Сергей Середа попал на фронт. Об этом она заявила в интервью, которое опубликовано на сайте "24 канала".

"Меня это очень беспокоит. Не представляю, что будет, если это произойдет. Не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как я выдержала бы это", – призналась артистка. 

По словам певицы, она "была уничтожена", когда ее муж заявил о готовности пойти добровольцем на фронт.

"Благодарю женщин, у которых есть отвага отпустить мужчин туда. Это очень сложно", – подытожила знаменитость.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года MamaRika родила сына.

Теги: ВСУ, война России против Украины, MamaRika, Сергей Середа
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