"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт

"Меня это очень беспокоит. Не представляю, что будет, если это произойдет. Не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как я выдержала бы это", – призналась артистка.
По словам певицы, она "была уничтожена", когда ее муж заявил о готовности пойти добровольцем на фронт.
"Благодарю женщин, у которых есть отвага отпустить мужчин туда. Это очень сложно", – подытожила знаменитость.
MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.
MamaRika и Середа зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года MamaRika родила сына.