"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше

"Вчера станцевали наш первый танец на паркете. Сказать, что переживала, – ничего не сказать. Другая страна, новая аудитория, очень сильные соперники, разные упреки а-ля оценки будут предвзятыми. Кажется, эти мысли чуть не свели меня с ума. Постоянная тренировка и поддержка не дали этому произойти. В результате – самый большой балл от судей и невероятная поддержка зрителей", – написала певица.

Контекст:

Джамала принимает участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Она выступает в паре с польским хореографом Яцеком Яшке. В первом эфире они станцевали английский вальс. Жюри оценило танец пары в 37 баллов.

Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинула проект по итогам седьмого эфира.