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30 августа, 2022
 
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В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы

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Джамала и Ешке получили от жюри 37 баллов
Джамала и Ешке получили от жюри 37 баллов
Фото: Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami / Facebook

29 августа в Польше на канале Polsat стартовал новый сезон шоу "Танцы со звездами", участие в котором принимает украинская певица Джамала. Видео ее выступления опубликовано на странице проекта в Instagram.

Джамала выступает в паре с польским хореографом Яцеком Яшке. В первом эфире они станцевали английский вальс.  Жюри оценило танец пары в 37 баллов. 

По итогам первого эфира шоу покинул польский актер Лукаш Плошайски, который выступал в паре с польским хореографом Викторией Омылой.

https://www.facebook.com/tanieczgwiazdamipolsat/videos/752147896016080/

Контекст:

Джамалы принимает участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Партнером артистки стал польский хореограф Яцек Ешке

Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинула проект по итогам седьмого эфира.

Теги: Польша, Джамала, Танцы со звездами
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