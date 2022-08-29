В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы

Джамала выступает в паре с польским хореографом Яцеком Яшке. В первом эфире они станцевали английский вальс. Жюри оценило танец пары в 37 баллов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

По итогам первого эфира шоу покинул польский актер Лукаш Плошайски, который выступал в паре с польским хореографом Викторией Омылой.

Контекст:

Джамалы принимает участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Партнером артистки стал польский хореограф Яцек Ешке.

Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинула проект по итогам седьмого эфира.