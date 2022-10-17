"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины

Сопонару снялась с подругой, блогером Викторией Кревской.
На снимке девушки запечатлены со спины.
"Девочки", – написала Сопонару.
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"Красавица, украиночка!" – прокомментировал подписчик andrii.andriievskii.
"Какое красивое фото!" – заявила tanya_brazhenko_official_.
Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.
9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.