"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе

Мейхер: Очень приятно, что детище, к которому я имею непосредственное отношение, заинтересовало европейский рынок Фото: meiherbymeiher / Instagram

"Очень приятно, что детище, к которому я имею непосредственное отношение (как основатель, дизайнер и арт-директор), заинтересовало европейский рынок", – отметила она.

Мейхер добавила, что 10% от продажи одежды ее бренда идет на помощь детям беженцев.

Пост она сопроводила снимком в платье, отороченном страусиными перьями, с открытыми плечами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

"Шикарная малышка", – прокомментировал подписчик rybkovskiiivan.