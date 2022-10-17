Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
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"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе

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Мейхер: Очень приятно, что детище, к которому я имею непосредственное отношение, заинтересовало европейский рынок
Мейхер: Очень приятно, что детище, к которому я имею непосредственное отношение, заинтересовало европейский рынок
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 15 октября на странице своего именного бренда одежды в Instagram сообщила, что работает с немецким рынком.

"Очень приятно, что детище, к которому я имею непосредственное отношение (как основатель, дизайнер и арт-директор), заинтересовало европейский рынок", – отметила она.

Мейхер добавила, что 10% от продажи одежды ее бренда идет на помощь детям беженцев.

Пост она сопроводила снимком в платье, отороченном страусиными перьями, с открытыми плечами.

"Шикарная малышка", – прокомментировал подписчик rybkovskiiivan.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды, под брендом Meiher by Meiher.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: Европа, платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица
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