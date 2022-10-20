"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом

"Это фото все еще не закончено", – написала она.
Лонгория позировала перед зеркалом в розовом бюстгальтере. В кадре запечатлено, как она надевает серьгу. Рядом находится фотограф Николас Джерардин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Время для тебя повернулось вспять. Такая прекрасная!" – прокомментировал подписчик applechips89.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".