"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом

Лонгории в марте исполнилось 47 лет Фото: evalongoria / Instagram

"Это фото все еще не закончено", – написала она.

Лонгория позировала перед зеркалом в розовом бюстгальтере. В кадре запечатлено, как она надевает серьгу. Рядом находится фотограф Николас Джерардин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Время для тебя повернулось вспять. Такая прекрасная!" – прокомментировал подписчик applechips89.