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20 октября, 2022
 
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"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом

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Лонгории в марте исполнилось 47 лет
Лонгории в марте исполнилось 47 лет
Фото: evalongoria / Instagram

47-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория 19 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в гримерке.

"Это фото все еще не закончено", – написала она.

Лонгория позировала перед зеркалом в розовом бюстгальтере. В кадре запечатлено, как она надевает серьгу. Рядом находится фотограф Николас Джерардин.

"Время для тебя повернулось вспять. Такая прекрасная!" – прокомментировал подписчик applechips89.

Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Теги: Ева Лонгория, актриса, фото, зеркало, бюстгальтер
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