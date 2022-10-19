Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2022
 
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"Секси, секси, секси, горячая", "Милашка". В сети обсуждают фото Рианны в белом микрокупальнике

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Рианна в мае 2022 года стала матерью
Рианна в мае 2022 года стала матерью
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице американской певицы Рианны в Instagram 18 октября обнародовали ее фото в белом раздельном купальнике.

Певица позировала в крошечном бюстгальтере и розовой бандане на голове.

"Секси, секси, секси, горячая", – прокомментировала подписчица monjamartic4.

"Милашка", – отметила lala.officiel.

Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: купальник, Рианна, певица, фото, бюстгальтер
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