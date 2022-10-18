Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
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64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой

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Мадонна засветила формы крупным планом
Мадонна засветила формы крупным планом
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 18 октября разместила в Instagram фото, для которого позировала в кружевном бюстгальтере.

Певица показала бюст крупным планом, прикрыв его руками. В кадре она продемонстрировала только нижнюю часть лица – губы и подбородок.

Мадонна засветила яркий маникюр с графическими символами.

Фото: madonna / Instagram
Фото: madonna / Instagram

Контекст:

Днем ранее Мадонна показала этот образ в полный рост.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано более 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, фото, грудь, маникюр, бюстгальтер, бюст
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