"Время не властно". 64-летняя Мадонна "оторвалась" на концерте Post Malone. Видео

Мадонна показала, как пела и танцевала в зрительном зале, а также пила вино за кулисами.

"Время не властно", – прокомментировал подписчик blackcirclemedia.

Контекст:

Концерт Post Malone состоялся в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке 12 октября.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".