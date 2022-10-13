"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться

Саливанчук: Есть вещи, которые точно не следует допускать в своей жизни Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Понимаю – война! Страшно! Стрессы, апатия, депрессия. Но есть вещи, которые точно не следует допускать в своей жизни. Даже когда очень тяжело, просто перестаньте делать это прямо сейчас", – призвала она.

Саливанчук отметила, что нельзя бездействовать, жить в прошлом и бояться перемен. Она написала, что следует хоть что-то делать, чтобы оказаться на шаг ближе к поставленной цели. Как отметила актриса, прошлое не изменить, но можно изменить свое будущее. По мнению Саливанчук, изменения – к лучшему, если из них извлечь опыт или выгоду для себя.

Пост актриса сопроводила подборкой снимков, на которых запечатлена в черном платье в белый горох из полупрозрачной ткани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)