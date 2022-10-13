Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться

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Саливанчук: Есть вещи, которые точно не следует допускать в своей жизни
Саливанчук: Есть вещи, которые точно не следует допускать в своей жизни
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 13 октября в Instagram заявила, что, невзирая ни на что, нужно действовать и идти к цели.

"Понимаю – война! Страшно! Стрессы, апатия, депрессия. Но есть вещи, которые точно не следует допускать в своей жизни. Даже когда очень тяжело, просто перестаньте делать это прямо сейчас", – призвала она.

Саливанчук отметила, что нельзя бездействовать, жить в прошлом и бояться перемен. Она написала, что следует хоть что-то делать, чтобы оказаться на шаг ближе к поставленной цели. Как отметила актриса, прошлое не изменить, но можно изменить свое будущее. По мнению Саливанчук, изменения – к лучшему, если из них извлечь опыт или выгоду для себя.

Пост актриса сопроводила подборкой снимков, на которых запечатлена в черном платье в белый горох из полупрозрачной ткани.

Контекст:

Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: Украина, война, депрессия, платье, продюсер, Анна Саливанчук
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