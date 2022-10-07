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07 октября, 2022
 
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"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей

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Саливанчук опубликовала фото с "окровавленным" лицом
Саливанчук опубликовала фото с "окровавленным" лицом
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 7 октября опубликовала в Instagram Stories фото в образе жертвы изнасилования.

"После страшного изнасилования в кино я отказываюсь от таких ролей", – написала она.

Актриса поделилась снимком, на котором запечатлена с "окровавленным" лицом и со слезами на глазах.

Фото: salivanchuk.anna / Instagram
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: Украина, кино, театр, изнасилование, сериал, студия Квартал 95, актриса, фото, продюсер, Анна Саливанчук, жена
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