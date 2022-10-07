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07 октября, 2022
 
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Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото

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Мейхер позировала в качестве модели
Мейхер позировала в качестве модели
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 6 октября на странице своего именного бренда одежды в Instagram обнародовала снимки, на которых продемонстрировала образ в красно-серой гамме.

Мейхер надела красный шелковый комбинезон с V-образным выкатом на спине, обрамленным кружевом, и серый шерстяной пиджак с красными перьями. Певица, позируя спиной к объективу, продемонстрировала отсутствие бюстгальтера.

Образ она дополнила бежевыми босоножками в сетку.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, бюстгальтер, одежда
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