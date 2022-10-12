40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера

"Меня часто спрашивают: "Что тебя вдохновляет, когда ты разрабатываешь дизайн одежды?" Если ответить коротко, то – все. Но если погрузиться в детали и нюансы, то хочу сказать, когда я начала (шесть лет назад) заниматься дизайном одежды, формированием концепции своего бренда, дизайном магазина и вообще когда погрузились с головой в этот мир, то в очередной раз поняла, что главное вдохновение – это глубокая заинтересованность в том, чем занимаешься", – призналась она.

Мейхер отметила, что дизайн одежды – это привкус свободы, который не имеет границ в чувственности и жажде того, чтобы найти тайну в каждом человеке, цветке, архитектуре, искусстве, музыке. А затем отразить это на листе бумаги и уже потом реализовать в изделии.

Пост Мейхер сопроводила снимком, для которого позировала без бюстгальтера и одежды. Она засветила бюст крупным планом.

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