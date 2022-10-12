Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
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40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера

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Мейхер: Меня вдохновляет все
Мейхер: Меня вдохновляет все
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 11 октября на странице своего именного бренда одежды в Instagram рассказала о вдохновении в своей работе дизайнера.

"Меня часто спрашивают: "Что тебя вдохновляет, когда ты разрабатываешь дизайн одежды?" Если ответить коротко, то – все. Но если погрузиться в детали и нюансы, то хочу сказать, когда я начала (шесть лет назад) заниматься дизайном одежды, формированием концепции своего бренда, дизайном магазина и вообще когда погрузились с головой в этот мир, то в очередной раз поняла, что главное вдохновение – это глубокая заинтересованность в том, чем занимаешься", – призналась она.

Мейхер отметила, что дизайн одежды – это привкус свободы, который не имеет границ в чувственности и жажде того, чтобы найти тайну в каждом человеке, цветке, архитектуре, искусстве, музыке. А затем отразить это на листе бумаги и уже потом реализовать в изделии.

Пост Мейхер сопроводила снимком, для которого позировала без бюстгальтера и одежды. Она засветила бюст крупным планом.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, дизайнер, грудь, бюстгальтер, бюст
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