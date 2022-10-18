"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье

Мейхер снялась в длинном трикотажном платье, тесно облегающем бедра и бюст. Она позировала лицом к объективу, а также вполоборота, подчеркивая пятую точку и глубокий вырез на спине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

Подписчики прокомментировали пост.

"Красотка наша", – написал baskon.com.

"Ух, огонь! Я бы посотрудничал как фотограф", – заявил bwstudio.kyiv