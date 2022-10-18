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18 октября, 2022
 
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"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье

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Мейхер является дизайнером одежды своего бренда
Мейхер является дизайнером одежды своего бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 18 октября на странице своего именного бренда одежды в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в лесу.

Мейхер снялась в длинном трикотажном платье, тесно облегающем бедра и бюст. Она позировала лицом к объективу, а также вполоборота, подчеркивая пятую точку и глубокий вырез на спине.

Подписчики прокомментировали пост.

"Красотка наша", – написал baskon.com.

"Ух, огонь! Я бы посотрудничал как фотограф", – заявил bwstudio.kyiv

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды, под брендом Meiher by Meiher.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, грудь, бюст, одежда, ягодицы
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