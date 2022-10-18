"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге

О романе Дрофеевой и Кацурина стало известно весной 2022 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Кацурин и Дорофеева устроили пленэр. На снимках они запечатлены во дворе, огражденном забором-сеткой. Дорофеева снялась, стоя спиной, вполоборота к камере. Она надела синюю кофту-худи и черные брюки.





Фото: misha_katsurin / Instagram

"Два часа забавы", – подписал Кацурин один из снимков. Сам он снялся в черной кофте с капюшоном, шортах и черной шапке.

Фото: misha_katsurin / Instagram

Фото: misha_katsurin / Instagram