Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
Новости

"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге

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О романе Дрофеевой и Кацурина стало известно весной 2022 года
О романе Дрофеевой и Кацурина стало известно весной 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин в Stories Instagram 17 октября обнародовал подборку снимков, на которых показал, как писал картину вместе со своей возлюбленной, украинской певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой).

Кацурин и Дорофеева устроили пленэр. На снимках они запечатлены во дворе, огражденном забором-сеткой. Дорофеева снялась, стоя спиной, вполоборота к камере. Она надела синюю кофту-худи и черные брюки.


Фото: misha_katsurin / Instagram

Фото: misha_katsurin / Instagram

"Два часа забавы", – подписал Кацурин один из снимков. Сам он снялся в черной кофте с капюшоном, шортах и черной шапке.


Фото: misha_katsurin / Instagram
Фото: misha_katsurin / Instagram


Фото: misha_katsurin / Instagram
Фото: misha_katsurin / Instagram

Фото: misha_katsurin / Instagram
Фото: misha_katsurin / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes). Официально артисты остаются мужем и женой.

Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: ресторан, Надя Дорофеева, певица, отдых, ресторатор, досуг, Dantes, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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