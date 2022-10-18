"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге

Кацурин и Дорофеева устроили пленэр. На снимках они запечатлены во дворе, огражденном забором-сеткой. Дорофеева снялась, стоя спиной, вполоборота к камере. Она надела синюю кофту-худи и черные брюки.
"Два часа забавы", – подписал Кацурин один из снимков. Сам он снялся в черной кофте с капюшоном, шортах и черной шапке.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes). Официально артисты остаются мужем и женой.
Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.
Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.
Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.