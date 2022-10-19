"Его необходимо срочно изолировать. От мира людей". Макаревич высказался о сломанных человеческих жизнях и замалчивании преступления

"Человек может украсть миллион. Он даже может украсть миллиард. И это, конечно, очень нехорошо. Но человеческая жизнь несоизмерима с любыми деньгами. Совершив одно телодвижение, один человек сломал жизни нескольким миллионам. А несколько десятков тысяч он этих жизней лишил", – написал Макаревич.
Он предложил представить жизнь одной семьи.
"Они пьют чай на веранде, устраивают дочку в школу, планируют вместе поехать в отпуск. Представили? А теперь представьте себе 100 семей. Есть? А теперь 1 тыс. Получилось? Тогда 100 тыс. Точно получилось? Сомневаюсь. А теперь – миллион. Если некто способен спокойно взирать на это и продолжать п...здеть о "геополитике" – у него отсутствует какой-то необыкновенно важный жизненный орган. И его необходимо срочно изолировать. От мира людей", – заявил музыкант.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.