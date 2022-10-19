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19 октября, 2022
 
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"Его необходимо срочно изолировать. От мира людей". Макаревич высказался о сломанных человеческих жизнях и замалчивании преступления

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Макаревич: Человек может украсть миллион или миллиард. И это, конечно, очень нехорошо. Но человеческая жизнь несоизмерима с любыми деньгами
Макаревич: Человек может украсть миллион или миллиард. И это, конечно, очень нехорошо. Но человеческая жизнь несоизмерима с любыми деньгами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 18 октября в Facebook раскритиковал тех, кто наблюдает крушение судеб и называет это "геополитикой".

"Человек может украсть миллион. Он даже может украсть миллиард. И это, конечно, очень нехорошо. Но человеческая жизнь несоизмерима с любыми деньгами. Совершив одно телодвижение, один человек сломал жизни нескольким миллионам. А несколько десятков тысяч он этих жизней лишил", – написал Макаревич.

Он предложил представить жизнь одной семьи.

"Они пьют чай на веранде, устраивают дочку в школу, планируют вместе поехать в отпуск. Представили? А теперь представьте себе 100 семей. Есть? А теперь 1 тыс. Получилось? Тогда 100 тыс. Точно получилось? Сомневаюсь. А теперь – миллион. Если некто способен спокойно взирать на это и продолжать п...здеть о "геополитике" – у него отсутствует какой-то необыкновенно важный жизненный орган. И его необходимо срочно изолировать. От мира людей", – заявил музыкант.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid07t64G5i5kxFd2SXw9K21rnpunNeUmsGWLwSNCrx1UrhXcuMMWq4SbB8YJdmsDQFVl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах. 

Теги: Россия, Украина, оппозиция, война, Андрей Макаревич, поэт, война России против Украины, музыкант
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