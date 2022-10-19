"Его необходимо срочно изолировать. От мира людей". Макаревич высказался о сломанных человеческих жизнях и замалчивании преступления

Макаревич: Человек может украсть миллион или миллиард. И это, конечно, очень нехорошо. Но человеческая жизнь несоизмерима с любыми деньгами Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Человек может украсть миллион. Он даже может украсть миллиард. И это, конечно, очень нехорошо. Но человеческая жизнь несоизмерима с любыми деньгами. Совершив одно телодвижение, один человек сломал жизни нескольким миллионам. А несколько десятков тысяч он этих жизней лишил", – написал Макаревич.

Он предложил представить жизнь одной семьи.

"Они пьют чай на веранде, устраивают дочку в школу, планируют вместе поехать в отпуск. Представили? А теперь представьте себе 100 семей. Есть? А теперь 1 тыс. Получилось? Тогда 100 тыс. Точно получилось? Сомневаюсь. А теперь – миллион. Если некто способен спокойно взирать на это и продолжать п...здеть о "геополитике" – у него отсутствует какой-то необыкновенно важный жизненный орган. И его необходимо срочно изолировать. От мира людей", – заявил музыкант.

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