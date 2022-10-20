Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора

"Я пишу, чтобы многие, кто уворачивается от реальности, почувствовали страх, переживаемый людьми, невольно ставшими жертвами подлой войны. Чтобы мы все объединились в сострадании этим жертвам. Стыд от происходящего и боль за других – самые важные чувства. Нет ничего более человечного, чем способность подключаться к страданиям других. И я хочу наполнить вас верой в то, что война неизбежно закончится победой сил добра и света", – заявил он.

Роднянский подчеркнул, что в войне победит Украина.

"Российская армия послана сражаться за шовинизм, гомофобию, ксенофобию. Они уже этого не скрывают. Застряв в ментальной ловушке конца 1940-х – начала 1950-х годов прошлого века, престарелые чекисты убивают украинцев и заставляют умирать россиян в борьбе за "ценности" людоедской сталинской эпохи", – отметил он.

Продюсер заявил, что путинизм – это циничный тоталитарный культ, созданный еще [советским диктатором Иосифом] Сталиным.

"Поэтому весь мир сегодня за Украину. За победу общества, в котором могут свободно сосуществовать люди самых разных взглядов, принципов и убеждений. И поэтому я не сомневаюсь, что Украина победит. А ее победа – это свобода и России. Которую вслед за победой Украины должны будут отвоевать сами россияне. Если вы поймете и согласитесь со мной (обращаюсь к россиянам), все закончится много быстрее", – добавил Роднянский.

Пост он сопроводил снимком Метина Акташа, на котором запечатлена детская площадка в центре Киева с воронкой от взрыва российской ракеты

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)