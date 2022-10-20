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20 октября, 2022
 
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Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора

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Роднянский: Весь мир сегодня за Украину
Роднянский: Весь мир сегодня за Украину
Скриншот: Varlamov Talks / YouTube

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 19 октября в Instagram заявил, что победа Украины станет свободой и для России.

"Я пишу, чтобы многие, кто уворачивается от реальности, почувствовали страх, переживаемый людьми, невольно ставшими жертвами подлой войны. Чтобы мы все объединились в сострадании этим жертвам. Стыд от происходящего и боль за других – самые важные чувства. Нет ничего более человечного, чем способность подключаться к страданиям других. И я хочу наполнить вас верой в то, что война неизбежно закончится победой сил добра и света", – заявил он.

Роднянский подчеркнул, что в войне победит Украина.

"Российская армия послана сражаться за шовинизм, гомофобию, ксенофобию. Они уже этого не скрывают. Застряв в ментальной ловушке конца 1940-х – начала 1950-х годов прошлого века, престарелые чекисты убивают украинцев и заставляют умирать россиян в борьбе за "ценности" людоедской сталинской эпохи", – отметил он.

Продюсер заявил, что путинизм – это циничный тоталитарный культ, созданный еще [советским диктатором Иосифом] Сталиным.

"Поэтому весь мир сегодня за Украину. За победу общества, в котором могут свободно сосуществовать люди самых разных взглядов, принципов и убеждений. И поэтому я не сомневаюсь, что Украина победит. А ее победа – это свобода и России. Которую вслед за победой Украины должны будут отвоевать сами россияне. Если вы поймете и согласитесь со мной (обращаюсь к россиянам), все закончится много быстрее", – добавил Роднянский.

Пост он сопроводил снимком Метина Акташа, на котором запечатлена детская площадка в центре Киева с воронкой от взрыва российской ракеты

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, война, Александр Роднянский, украинцы, война России против Украины, ракеты, взрывы, россияне
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