Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2022
 
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Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым

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Макаревич с юмором высказался о "физиноагентах"
Макаревич с юмором высказался о "физиноагентах"
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 19 октября в Facebook поделился снимком, сделанным на концерте российского музыканта Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.

На фото вместе с Макаревичем и Гребенщиковым запечатлена также российская певица Алла Пугачева.

"Физ.иноагент, жена фиэ.иноагента (другого) и (пока еще) не физ.иноагент на концерте у последнего. Тель-Авив", – написал Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0a2ackoEkn3p6Jdvs6Lcas3QxuobrjUMW7hcbo2y3LFLg1FDv3XdAn71Cu2xvaS21l

Контекст:

Фото, которым поделился Макаревич, публиковала также Пугачева.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, поэт, Тель-Авив, Максим Галкин, Машина времени, певица, музыкант, фото, муж, шоумен, жена
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