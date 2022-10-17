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17 октября, 2022
 
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Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова

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Алла Пугачева встретила Макаревича и Гребенщикова в Тель-Авиве
Алла Пугачева встретила Макаревича и Гребенщикова в Тель-Авиве
Фото: alla_orfey / Instagram

Переехавшая недавно в Израиль Алла Пугачева посетила выступление своего друга Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве и 17 октября поделилась веселыми фото и видео у себя в Instagram.

На концерте Пугачева встретила и Андрея Макаревича, который в последнее время с женой Эйнат Кляйн тоже живет в Израиле. В конце вечера друзья сделали совместное фото.

"Встреча с БГ, как встреча со светом в конце туннеля", – подписала видео примадонна.


Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Тель-Авив
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