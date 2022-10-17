Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова

На концерте Пугачева встретила и Андрея Макаревича, который в последнее время с женой Эйнат Кляйн тоже живет в Израиле. В конце вечера друзья сделали совместное фото.

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"Встреча с БГ, как встреча со светом в конце туннеля", – подписала видео примадонна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)



