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Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии будет способствовать более быстрому ремонту разрушенной инфраструктуры – эксперт

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Белявский поддержал призыв властей и энергокомпаний по экономному потреблению электроэнергии, что способствует стабилизации энергосистемы
Белявский поддержал призыв властей и энергокомпаний по экономному потреблению электроэнергии, что способствует стабилизации энергосистемы
Фото: Максим Білявський / Facebook

Экспертная среда надеется на скорейшее принятие НКРЭКУ решения об ослаблении ценовых ограничений (price-cap), что позволит ускорить восстановление разрушенных российскими террористами объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский, пишет Telegram-канал "Так. Тема дня".

Он считает, что нужно изменить нормативную документацию энергорынка и, в частности, это касается пересмотра граничных цен электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

"Это даст возможность увеличить финансовую ликвидность тепловой генерации, которая позволяет пользоваться электроприборами, когда нам удобно", – заявил Белявский.

Белявский поддержал призыв властей и энергокомпаний по экономному потреблению электроэнергии, что способствует стабилизации энергосистемы.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Теги: тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, ремонт, ограничения, инфраструктура, энергосистема, Максим Белявский
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