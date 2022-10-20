Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии будет способствовать более быстрому ремонту разрушенной инфраструктуры – эксперт

Он считает, что нужно изменить нормативную документацию энергорынка и, в частности, это касается пересмотра граничных цен электроэнергии на рынке "на сутки вперед".
"Это даст возможность увеличить финансовую ликвидность тепловой генерации, которая позволяет пользоваться электроприборами, когда нам удобно", – заявил Белявский.
Белявский поддержал призыв властей и энергокомпаний по экономному потреблению электроэнергии, что способствует стабилизации энергосистемы.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.