Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии будет способствовать более быстрому ремонту разрушенной инфраструктуры – эксперт

Белявский поддержал призыв властей и энергокомпаний по экономному потреблению электроэнергии, что способствует стабилизации энергосистемы Фото: Максим Білявський / Facebook

Он считает, что нужно изменить нормативную документацию энергорынка и, в частности, это касается пересмотра граничных цен электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

"Это даст возможность увеличить финансовую ликвидность тепловой генерации, которая позволяет пользоваться электроприборами, когда нам удобно", – заявил Белявский.

Белявский поддержал призыв властей и энергокомпаний по экономному потреблению электроэнергии, что способствует стабилизации энергосистемы.