Предоставление преференций отдельным энерготрейдерам несет риски потери доверия международных партнеров – эксперт

"Я лично выступаю за равные права и возможности для всех трейдеров и поставщиков, независимо от формы собственности. Предпочтение того или иного трейдера недопустимо, – сказал Белявский. – У нас будут возникать риски в первую очередь с макроэкономической стабильностью государства в связи с возможной потерей доверия международных финансовых организаций и инвесторов по отношению к государственной политике на рынке энергоносителей".

Контекст:

Народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун заявила 5 сентября, что трейдер имеет неконкурентные преимущества перед другими участниками рынка. Нардеп считает, что "Энергоатом" и "Энергетическая компания Украины" должны быть в конкурентных отношениях между собой.

Профильный сайт ExPro писал, что "Энергетическая компания Украины" стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию. Компания снабжает страны 62–63 МВт ровным графиком по обоим направлениям. Доля государства в экспорте электроэнергии в Румынию и Словакию достигла 50%.