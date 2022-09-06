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ДЕНЬГИ

Предоставление преференций отдельным энерготрейдерам несет риски потери доверия международных партнеров – эксперт

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"Энергетическая компания Украины" стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию
"Энергетическая компания Украины" стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию
Фото: depositphotos.com

Предоставлять преимущества отдельному трейдеру на энергорынке Украины недопустимо, независимо от формы собственности такого предприятия, заявил эксперт по вопросам энергетики, экс-директор по коммуникациям группы "Нафтогаз" Максим Белявский. Так он прокомментировал "Обозревателю" передачу 500 млн грн в качестве беспроцентного займа от государственного "Энергоатома" трейдеру "Энергетическая компания Украины", а также отсрочку платежа за электроэнергию государственных АЭС.

"Я лично выступаю за равные права и возможности для всех трейдеров и поставщиков, независимо от формы собственности. Предпочтение того или иного трейдера недопустимо, – сказал Белявский. – У нас будут возникать риски в первую очередь с макроэкономической стабильностью государства в связи с возможной потерей доверия международных финансовых организаций и инвесторов по отношению к государственной политике на рынке энергоносителей".

Контекст:

Народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун заявила 5 сентября, что трейдер имеет неконкурентные преимущества перед другими участниками рынка. Нардеп считает, что "Энергоатом" и "Энергетическая компания Украины" должны быть в конкурентных отношениях между собой.

Профильный сайт ExPro писал, что "Энергетическая компания Украины" стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию. Компания снабжает страны 62–63 МВт ровным графиком по обоим направлениям. Доля государства в экспорте электроэнергии в Румынию и Словакию достигла 50%.

Теги: энергетика, Инна Совсун, экспорт, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, Максим Белявский
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