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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нынешнее руководство России отдало приказ превратить энергосистему в поле боя, последствия опасны – Зеленский

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Россия разожгла и подпитывает ценовой кризис, считает Зеленский (на фото слева)
Россия разожгла и подпитывает ценовой кризис, считает Зеленский (на фото слева)
Фото: president.gov.ua

Планы России использовать энергоресурсы в качестве оружия проваливаются. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 октября в видеообращении к Европейскому совету, запись опубликована на YouTube-странице Офиса президента.

"Нынешнее руководство России годами работало для того, чтобы превратить энергоресурсы в оружие. К счастью, этот их план проваливается. Несмотря на критическую зависимость некоторых европейских стран от российского газа, от нефти и нефтепродуктов, все же удалось обеспечить энергетическую независимость Евросоюза благодаря эффективному лидерству как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств", – сказал Зеленский.

Президент Украины назвал "безусловным успехом" заполненные в Европе хранилища газа и налаженные "альтернативные поставки на континент".

"До сих пор остается очень серьезный вызов ценового кризиса, который Россия разожгла и подпитывает, чтобы спровоцировать социальное напряжение в странах Европы. Это просчитанное давление России на семейный бюджет каждой европейской семьи. Но я верю, что могут быть найдены социально справедливые решения, чтобы преодолеть этот вызов", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, "очевидной мишенью для российских террористов" стал экспорт Украиной электричества в Евросоюз, что было "очень существенным вкладом в энергетическую и ценовую стабильность Европы".

"Не сумев использовать энергоресурсы как оружие, нынешнее руководство России отдало приказ превратить саму энергосистему в поле боя. Последствия этого очень опасны, опять-таки, для всех нас в Европе. Атаками российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушено более трети нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому, к сожалению, мы больше не можем экспортировать электричество, чтобы помочь вам сохранять стабильность", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября.

18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

20 октября, в частности компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, энергетика, электричество, экспорт, электроэнергия, вторжение, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, энергосистема
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