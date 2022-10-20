Нынешнее руководство России отдало приказ превратить энергосистему в поле боя, последствия опасны – Зеленский

"Нынешнее руководство России годами работало для того, чтобы превратить энергоресурсы в оружие. К счастью, этот их план проваливается. Несмотря на критическую зависимость некоторых европейских стран от российского газа, от нефти и нефтепродуктов, все же удалось обеспечить энергетическую независимость Евросоюза благодаря эффективному лидерству как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств", – сказал Зеленский.
Президент Украины назвал "безусловным успехом" заполненные в Европе хранилища газа и налаженные "альтернативные поставки на континент".
"До сих пор остается очень серьезный вызов ценового кризиса, который Россия разожгла и подпитывает, чтобы спровоцировать социальное напряжение в странах Европы. Это просчитанное давление России на семейный бюджет каждой европейской семьи. Но я верю, что могут быть найдены социально справедливые решения, чтобы преодолеть этот вызов", – подчеркнул он.
По словам Зеленского, "очевидной мишенью для российских террористов" стал экспорт Украиной электричества в Евросоюз, что было "очень существенным вкладом в энергетическую и ценовую стабильность Европы".
"Не сумев использовать энергоресурсы как оружие, нынешнее руководство России отдало приказ превратить саму энергосистему в поле боя. Последствия этого очень опасны, опять-таки, для всех нас в Европе. Атаками российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушено более трети нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому, к сожалению, мы больше не можем экспортировать электричество, чтобы помочь вам сохранять стабильность", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября.
18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.
20 октября, в частности компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.