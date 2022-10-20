За восемь месяцев ЕС заместил российский газ на две трети – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков газа из-за рубежа. Но это дается высокой ценой Фото: EPA

"[В марте] мы предполагали, что замена российского газа займет несколько лет. Факт в том, что сегодня нам потребовалось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети. Другими словами: мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков газа из-за рубежа. Но это дается высокой ценой", – заявила она.

Также, по словам фон дер Ляйен, хранилища газа в ЕС заполнены на 92%.