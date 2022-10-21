Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко

Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Это значит, что всем артистам в санкционном списке нельзя выводить капиталы из Украины, проводить торговые операции. Все выданные лицензии и разрешения у них аннулируют, а активы заблокируют. Они не смогут приобрести земельный участок, приватизировать недвижимость. Их также лишат государственных наград и других форм отличий, говорится в указе.

Также в черном списке оказались российские артисты, поддерживающие политику Путина: Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки.

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. По данным Минэкономики, список включает свыше 3600 компаний и людей, среди которых родственники Путина и олигархи.

Как пояснил Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации".