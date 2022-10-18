Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество

"Война российского режима зависит от лжи и заблуждения. Он затыкает рты и арестовывает собственных граждан, которые решаются говорить правду. На фоне роста количества нарушений Россией прав человека Канада принимает меры по противодействию пропаганде, которая пытается их оправдать. Ложь для нас очевидна. Канада поддерживает Украину”, – цитирует "Укринформ" слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Под канадские санкции попали: телеканал минобороны России "Звезда", актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки и ее дети, а также ряд других известных деятелей.
Имущество всех подсанкционных лиц на территории Канады замораживается, а им самим запрещается въезд в страну, пишет "Укринформ".
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила 12 октября о новом пакете военной помощи Украине в размере 47 млн канадских долларов ($34,1 млн). По ее словам, Канада пожертвует деньги в виде артиллерийских боеприпасов, беспилотных камер, спутниковых услуг и зимней одежды.