Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество

"Война российского режима зависит от лжи и заблуждения. Он затыкает рты и арестовывает собственных граждан, которые решаются говорить правду. На фоне роста количества нарушений Россией прав человека Канада принимает меры по противодействию пропаганде, которая пытается их оправдать. Ложь для нас очевидна. Канада поддерживает Украину”, – цитирует "Укринформ" слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Под канадские санкции попали: телеканал минобороны России "Звезда", актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки и ее дети, а также ряд других известных деятелей.

Имущество всех подсанкционных лиц на территории Канады замораживается, а им самим запрещается въезд в страну, пишет "Укринформ".