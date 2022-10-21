Зеленский: В Европе еще достаточно деятелей, которые призывают "понять" Россию

Зеленский: Почему это возможно? Один ответ: дефицит знаний. Когда люди чего-то не знают, политикам проще ими манипулировать Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал, обращаясь 21 октября по видеосвязи к участникам Франкфуртской книжной ярмарки, текст обращения приводит сайт главы государства.

Зеленский, говоря об ударах иранских дронов, отметил, что Иран "вместо того, чтобы экспортировать культуру, экспортирует смерть", а Россия импортирует ее и направляет на украинцев.

"И это очевидно. Но далеко не все признают эту очевидность. Нужно говорить откровенно: в Европе еще достаточно деятелей, которые призывают "понять" Россию и пытаются игнорировать террористическую политику таких государств, как Иран. Такие люди есть в разных областях: в политике, в бизнесе, в общественных организациях и в медиа", – заявил он.

По мнению Зеленского, причина такого явления заключается в недостаточной информированности людей.

"Почему это возможно? Один ответ: дефицит знаний. Дефицит знаний в общественном большинстве. Дефицит знаний об убийствах, совершенных Россией. Дефицит знаний о преступлениях, объединяющих разные антидемократические режимы. Дефицит знаний о коррупции, которая стала их инструментом, чтобы снижать бдительность Европы. Дефицит знаний о несправедливости и лжи, которые являются неотъемлемыми элементами политики любого террористического государства. Когда люди чего-то не знают, политикам проще ими манипулировать. Когда общества не обращают внимания на отношения с другими государствами, бизнес-магнаты могут пойти на любую безнравственность в этих отношениях. Если несправедливость в той или иной стране не замечается, из этой страны может прийти террор", – пояснил он.

Зеленский призвал участников ярмарки информировать мир о российской агрессии, о погибших в борьбе за права людей, а также "распространять истории о победах свободы".