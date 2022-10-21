Зеленский: В Европе еще достаточно деятелей, которые призывают "понять" Россию

Об этом он сказал, обращаясь 21 октября по видеосвязи к участникам Франкфуртской книжной ярмарки, текст обращения приводит сайт главы государства.
Зеленский, говоря об ударах иранских дронов, отметил, что Иран "вместо того, чтобы экспортировать культуру, экспортирует смерть", а Россия импортирует ее и направляет на украинцев.
"И это очевидно. Но далеко не все признают эту очевидность. Нужно говорить откровенно: в Европе еще достаточно деятелей, которые призывают "понять" Россию и пытаются игнорировать террористическую политику таких государств, как Иран. Такие люди есть в разных областях: в политике, в бизнесе, в общественных организациях и в медиа", – заявил он.
По мнению Зеленского, причина такого явления заключается в недостаточной информированности людей.
"Почему это возможно? Один ответ: дефицит знаний. Дефицит знаний в общественном большинстве. Дефицит знаний об убийствах, совершенных Россией. Дефицит знаний о преступлениях, объединяющих разные антидемократические режимы. Дефицит знаний о коррупции, которая стала их инструментом, чтобы снижать бдительность Европы. Дефицит знаний о несправедливости и лжи, которые являются неотъемлемыми элементами политики любого террористического государства. Когда люди чего-то не знают, политикам проще ими манипулировать. Когда общества не обращают внимания на отношения с другими государствами, бизнес-магнаты могут пойти на любую безнравственность в этих отношениях. Если несправедливость в той или иной стране не замечается, из этой страны может прийти террор", – пояснил он.
Зеленский призвал участников ярмарки информировать мир о российской агрессии, о погибших в борьбе за права людей, а также "распространять истории о победах свободы".
Зеленский еще весной заявлял, что лидеры стран Запада предлагали ему "некоторые вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, ради того, чтобы сохранить лицо Путину". По его мнению, Путину не удастся это сделать.
Публично такие заявления с начал полномасштабного вторжения РФ озвучивали некоторые западные деятели. Среди последних – высказывания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который заявил, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".