Несколько летевших на Киев ракет были сбиты ПВО в области – Кличко

"Несколько ракет, летевших на Киев, сбили в области силы ПВО. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, заботьтесь о своей безопасности", – написал мэр.
Он призвал экономить электроэнергию "и с пониманием отнестись к ограничению ее поставки".
Фото дыма после падения одной из сбитых ракет опубликовал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 22 октября воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Черновицкой области утром самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет. В Кировоградской области враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам, сообщили в ОВА. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области. Во Львовской сработала ПВО. В Волынской области есть попадания, часть Луцка без света.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.