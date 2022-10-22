Несколько летевших на Киев ракет были сбиты ПВО в области – Кличко

Обломки одной из сбитых ракет упали в лес Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

"Несколько ракет, летевших на Киев, сбили в области силы ПВО. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, заботьтесь о своей безопасности", – написал мэр.

Он призвал экономить электроэнергию "и с пониманием отнестись к ограничению ее поставки".

Фото дыма после падения одной из сбитых ракет опубликовал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива", – написал он.

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