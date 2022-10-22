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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре в Одесской области, есть раненые

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По словам Марченко, коммунальные службы и ГСЧС уже ликвидируют последствия ударов
По словам Марченко, коммунальные службы и ГСЧС уже ликвидируют последствия ударов
Фото: Одеська обласна державна адміністрація / Facebook

После ракетных ударов российских оккупантов утром 22 октября в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Сообщение он опубликовал в Telegram.

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, вследствие чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света", – написал Марченко.

По его словам, сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов, "Укрэнерго" и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей.

Местный Telegram-канал "Новости Одесса" сообщает, что после взрыва в небо поднимается столб дыма.

В результате ракетных ударов по объекту инфраструктуры в Одесском районе три человека пострадали, сообщила районная государственная администрация.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма. 

В Кировоградской области враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам, сообщили в ОВА. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области.  В Волынской области есть прилеты, часть Луцка без света. В Черновицкой области самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет. В Киевской области ПВО сбила несколько ракет, летевших на Киев. Во Львовской также сработала ПВО. 

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

Теги: энергетика, электричество, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Максим Марченко
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