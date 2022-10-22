Враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре в Одесской области, есть раненые

По словам Марченко, коммунальные службы и ГСЧС уже ликвидируют последствия ударов Фото: Одеська обласна державна адміністрація / Facebook

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, вследствие чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света", – написал Марченко.

По его словам, сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов, "Укрэнерго" и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей.

Местный Telegram-канал "Новости Одесса" сообщает, что после взрыва в небо поднимается столб дыма.

В результате ракетных ударов по объекту инфраструктуры в Одесском районе три человека пострадали, сообщила районная государственная администрация.

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