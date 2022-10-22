Над Черниговской и Сумской областью сбиты две российских ракеты – ВСУ

"Над Черниговской и Сумской областью сбиты две ракеты. Одна из ракет сбита силами ПВО, вторая обезврежена с истребителя", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области. В Волынской области есть прилеты, часть Луцка без света.

В Черновицкой области самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет. В Киевской области ПВО сбила несколько ракет, летевших на Киев. Во Львовской также сработала ПВО.