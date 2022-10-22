В результате ракетных ударов по Харькову 21 октября ранены 11 человек, в области от обстрелов пострадали трое – ОВА

Об этом сообщил утром 22 октября в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что удары по Харькову вчера произошли примерно в 8.05 и в 10.15. В результате этих атак, по уточненным данным, ранения в общей сложности получили 11 человек. Один из раненых в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

В результате обстрелов городов и сел Харьковской области повреждены частные дома, произошли пожары.

В течение суток с ранениями госпитализированы 45-летний мужчина в Богодуховском районе, 54-летняя женщина в Купянском и 56-летний мужчина в Харьковском районе.

Продолжается разминирование освобожденных от врага территорий. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения российские оккупанты пытались пойти в наступление в районе населенного пункта Терновая Липецкой общины Харьковского района, но понесли потери и отошли. Верим в ВСУ, продолжаем работать на победу!" – добавил Синегубов.