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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетных ударов по Харькову 21 октября ранены 11 человек, в области от обстрелов пострадали трое – ОВА

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Харьков и область остаются под постоянными российскими атаками
Харьков и область остаются под постоянными российскими атаками
Фото: EPA

За прошедшие сутки враг нанес два ракетных удара, предположительно из комплексов С-300, по объекту промышленной инфраструктуры в Харькове, а также обстреливал Волчанск, Двуречную и другие населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области.

Об этом сообщил утром 22 октября в Telegram глава ОВА Олег Синегубов. 

Он отметил, что удары по Харькову вчера произошли примерно в 8.05 и в 10.15. В результате этих атак, по уточненным данным, ранения в общей сложности получили 11 человек. Один из раненых в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести. 

В результате обстрелов городов и сел Харьковской области повреждены частные дома, произошли пожары.

В течение суток с ранениями госпитализированы 45-летний мужчина в Богодуховском районе, 54-летняя женщина в Купянском и 56-летний мужчина в Харьковском районе.

Продолжается разминирование освобожденных от врага территорий. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения российские оккупанты пытались пойти в наступление в районе населенного пункта Терновая Липецкой общины Харьковского района, но понесли потери и отошли. Верим в ВСУ, продолжаем работать на победу!" – добавил Синегубов. 

Контекст:

Россия с начала вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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