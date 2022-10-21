В Офисе президента назвали количество освобожденных населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях

Тимошенко добавил, что на всех деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказывал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области деоккупированы 544 населенных пункта, оставались под временной оккупацией 32 населенных пункта.

"Это составляет чуть менее 2% территории Харьковской области, населенных пунктов, которые у нас тут есть", – сказал Синегубов. По его словам, только за последние шесть дней ВСУ освободили 19 населенных пунктов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.