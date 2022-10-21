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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента назвали количество освобожденных населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях

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Тимошенко сообщил новые данные по количеству деоккупированных украинских населенных пунктов
Тимошенко сообщил новые данные по количеству деоккупированных украинских населенных пунктов
Скриншот: Тимошенко Офіс Президента / Telegram

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, в Херсонской области – 88 населенных пунктов. Об этом в видеообращении, опубликованном 21 октября в Telegram, рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Тимошенко добавил, что на всех деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказывал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области деоккупированы 544 населенных пункта, оставались под временной оккупацией 32 населенных пункта.

"Это составляет чуть менее 2% территории Харьковской области, населенных пунктов, которые у нас тут есть", – сказал Синегубов. По его словам, только за последние шесть дней ВСУ освободили 19 населенных пунктов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Харьков, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Олег Синегубов, деоккупация, восстановление, контрнаступление, Ярослав Янушевич
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