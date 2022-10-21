"Безумие в голове Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить". Данилов предупредил украинцев о сложных месяцах

Данилов отмечает, что действия и решения Путина уже привели к напряженности в России, там "далеко не спокойно" Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Да, будет тяжело, но нам нужно пройти этот сложный период. [Будет легче] после того, как мы пройдем именно этот период – он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности (Данилов имеет в виду президента РФ Владимира Путина, проводя параллель с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. – "ГОРДОН") поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать", – говорит Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украина располагает данными разведок о том, что происходит на территории Российской Федерации. И уже сегодня ситуация там совсем "не спокойная".

"Там поселился террор против собственного народа. Недавно появился указ Путина по поводу тех людей, которые условно занимали нейтральную позицию. Он подписал этот указ, чтобы всех их связать кровью. У них там начались все эти протесты", – проинформировал он.

Данилов обращает внимание, что волнения в РФ начались раньше, чем ожидали в СНБО, – "мы их прогнозировали на ноябрь".

"Этот период на России уже начался. Эти шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности в победе у них – ноль. Поэтому это шаги отчаяния. Я хочу напомнить, что Гитлер, находясь в бункере в начале мая в 1945 году, тоже издавал какие-то указы – что надо туда идти, сюда идти и прочее. Это начинает напоминать где-то март 1945 года", – отметил секретарь СНБО.