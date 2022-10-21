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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Безумие в голове Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить". Данилов предупредил украинцев о сложных месяцах

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Данилов отмечает, что действия и решения Путина уже привели к напряженности в России, там "далеко не спокойно"
Данилов отмечает, что действия и решения Путина уже привели к напряженности в России, там "далеко не спокойно"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал украинцев "выдержать" ближайшие полтора-два месяца и заверил, что в России "уверенности в победе – ноль". Заявление Данилова, сделанное в эфире общенационального телемарафона, 20 октября цитирует ТСН.ua.

"Да, будет тяжело, но нам нужно пройти этот сложный период. [Будет легче] после того, как мы пройдем именно этот период – он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности (Данилов имеет в виду президента РФ Владимира Путина, проводя параллель с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. – "ГОРДОН") поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать", – говорит Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украина располагает данными разведок о том, что происходит на территории Российской Федерации. И уже сегодня ситуация там совсем "не спокойная".

"Там поселился террор против собственного народа. Недавно появился указ Путина по поводу тех людей, которые условно занимали нейтральную позицию. Он подписал этот указ, чтобы всех их связать кровью. У них там начались все эти протесты", – проинформировал он.

Данилов обращает внимание, что волнения в РФ начались раньше, чем ожидали в СНБО, – "мы их прогнозировали на ноябрь".

"Этот период на России уже начался. Эти шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности в победе у них – ноль. Поэтому это шаги отчаяния. Я хочу напомнить, что Гитлер, находясь в бункере в начале мая в 1945 году, тоже издавал какие-то указы – что надо туда идти, сюда идти и прочее. Это начинает напоминать где-то март 1945 года", – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Согласно похожей оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. "Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованном 13 сентября, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что эпоха России как империи закончилась и эта страна скоро развалится – еще при нашей жизни.

Журналист, телеведущий Савик Шустер допускает, что Россия вследствие полномасштабного вторжения в Украину может развалиться, хотя на Западе "этого никто не хочет". Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СНБО, Кремль, оккупация, угрозы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
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