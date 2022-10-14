Данилов: Это только вопрос времени, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории РФ

Данилов: В России уже по меньшей мере четыре армии. Рано или поздно они начнут спорить между собой Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой коммуницировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать", – отметил он.

Данилов пояснил, что свои "армии" есть у главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Росгвардии Виктора Золотова, а также у российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают владельцем ЧВК "Вагнер". Четвертая рамия – "непосредственно" у министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Вот эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал, что то, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", – добавил он.