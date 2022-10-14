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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Это только вопрос времени, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории РФ

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Данилов: В России уже по меньшей мере четыре армии. Рано или поздно они начнут спорить между собой
Данилов: В России уже по меньшей мере четыре армии. Рано или поздно они начнут спорить между собой
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В России складывается "достаточно непростая" ситуация, заявил в вышедшем 13 октября интервью "Радио НВ" секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой коммуницировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать", – отметил он. 

Данилов пояснил, что свои "армии" есть у главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Росгвардии Виктора Золотова, а также у российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают владельцем ЧВК "Вагнер". Четвертая рамия – "непосредственно" у министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

"Вот эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал, что то, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", – добавил он. 

Контекст:

После поражений РФ на фронте Кадыров и Пригожин критиковали военное командование РФ. По мнению аналитиков американского Института исследования войны (ISW), эта критика подорвала авторитет Путина"Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

В ISW считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Кроме того 13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин сообщил, что в России готовится заговор, в результате которого Пригожин, Кадыров и новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять должности глав ФСБ, Росгвардии и минобороны соответственно. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Рамзан Кадыров, ФСБ, Сергей Шойгу, Виктор Золотов, Росгвардия, Сергей Суровикин, Алексей Данилов, войска, ЧВК
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