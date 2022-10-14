Данилов: Это только вопрос времени, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории РФ

"В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой коммуницировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать", – отметил он.
Данилов пояснил, что свои "армии" есть у главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Росгвардии Виктора Золотова, а также у российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают владельцем ЧВК "Вагнер". Четвертая рамия – "непосредственно" у министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Вот эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал, что то, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", – добавил он.
После поражений РФ на фронте Кадыров и Пригожин критиковали военное командование РФ. По мнению аналитиков американского Института исследования войны (ISW), эта критика подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.
В ISW считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".
Кроме того 13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин сообщил, что в России готовится заговор, в результате которого Пригожин, Кадыров и новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять должности глав ФСБ, Росгвардии и минобороны соответственно.