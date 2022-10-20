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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области остаются оккупированными 32 населенных пункта, меньше 2% – Синегубов

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Власти Харьковской области рассказали о продвижении украинских военных в регионе
Власти Харьковской области рассказали о продвижении украинских военных в регионе
Фото: Харківська ОВА / Telegram

В Харьковской области деоккупированы уже 544 населенных пункта. Об этом сообщил 20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на брифинге, который транслировал Kharkiv Media Hub в Facebook.

"На сегодняшний день у нас деоккупировано 544 населенных пункта. И остается под временной оккупацией 32, это составляет чуть менее 2% территории Харьковской области, населенных пунктов, которые у нас тут есть", – сказал Синегубов.

По его словам, только за последние шесть дней ВСУ освободили 19 населенных пунктов.

Он отметил, что предстоит много работы по восстановлению функционирования государственной власти и нормальной жизни на этих территориях. По словам Синегубова, населенные пункты после освобождения в первую очередь разминируют, затем заходит полиция и органы прокуратуры, которые фиксируют преступления на деоккупированных территориях и собирают доказательства вины российских оккупантов.

Глава ОВА отметил, что для восстановления освобожденных территорий нужны средства, местных и областного бюджетов для этого недостаточно. По его словам, областные власти докладывали президенту Украины о необходимости выделения дополнительных средств и уже получили первый транш. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками было оккупировано около 31% территории региона. В июле чиновник сообщал, что с весны в регионе освободили 23 населенных пункта

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К 14 сентября, по данным Синегубова, под оккупацией оставалось 6% территории Харьковской области

Теги: Харьковская область, Олег Синегубов, деоккупация, контрнаступление
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