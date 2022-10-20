В Харьковской области остаются оккупированными 32 населенных пункта, меньше 2% – Синегубов

"На сегодняшний день у нас деоккупировано 544 населенных пункта. И остается под временной оккупацией 32, это составляет чуть менее 2% территории Харьковской области, населенных пунктов, которые у нас тут есть", – сказал Синегубов.
По его словам, только за последние шесть дней ВСУ освободили 19 населенных пунктов.
Он отметил, что предстоит много работы по восстановлению функционирования государственной власти и нормальной жизни на этих территориях. По словам Синегубова, населенные пункты после освобождения в первую очередь разминируют, затем заходит полиция и органы прокуратуры, которые фиксируют преступления на деоккупированных территориях и собирают доказательства вины российских оккупантов.
Глава ОВА отметил, что для восстановления освобожденных территорий нужны средства, местных и областного бюджетов для этого недостаточно. По его словам, областные власти докладывали президенту Украины о необходимости выделения дополнительных средств и уже получили первый транш.
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками было оккупировано около 31% территории региона. В июле чиновник сообщал, что с весны в регионе освободили 23 населенных пункта.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К 14 сентября, по данным Синегубова, под оккупацией оставалось 6% территории Харьковской области.