С начала войны в Харьковской области погибли не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 дети – прокурор

По его словам, младшей из жертв было 5 месяцев. На освобожденных от оккупантов территориях эксгумированы останки около 500 человек. Самое большое захоронение найдено в Изюме – 451 погибший.
Правоохранители Харьковской области расследуют около 6,9 тыс. дел по статье "нарушение законов и обычаев войны", рассказал прокурор.
"Субъектами этих преступлений являются военнослужащие страны-агрессора, это Российская Федерация и незаконные формирования "ДНР" и "ЛНР". Результатом досудебного расследования нами сообщено о подозрении уже 15 военнослужащим РФ, из них 7 – заочно", – отметил он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.