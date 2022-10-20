С начала войны в Харьковской области погибли не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 дети – прокурор

По его словам, младшей из жертв было 5 месяцев. На освобожденных от оккупантов территориях эксгумированы останки около 500 человек. Самое большое захоронение найдено в Изюме – 451 погибший.

Правоохранители Харьковской области расследуют около 6,9 тыс. дел по статье "нарушение законов и обычаев войны", рассказал прокурор.

"Субъектами этих преступлений являются военнослужащие страны-агрессора, это Российская Федерация и незаконные формирования "ДНР" и "ЛНР". Результатом досудебного расследования нами сообщено о подозрении уже 15 военнослужащим РФ, из них 7 – заочно", – отметил он.