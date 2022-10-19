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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове шестимесячный мальчик всю жизнь живет в бомбоубежище, куда его мать перебралась из-за войны

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Ольга вместе с сыном и мужем живут в харьковском бомбоубежище
Ольга вместе с сыном и мужем живут в харьковском бомбоубежище
Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook

Жительница поселка Прудянка Харьковской области Ольга Шевченко во время полномасштабной войны родила сына. Шестимесячный Женя всю свою жизнь живет в бомбоубежище в Харькове. "Радио Свобода" 19 октября рассказало их историю.

"24 февраля в 5.00 проснулись от того, что нас начали бомбить. Нам до границы 20–25 км, но слышно было хорошо. В 6.00 уж электрички не ходили, мы выехать сюда не могли, нас соседи везли на машине", – рассказывает Ольга.

Женщина опасалась, что наступающие войска РФ вскоре будут у ее дома в Прудянке. Поэтому она на седьмом месяце беременности вместе с двумя сыновьями поехала к мужу в Харьков.

Ольга с семьей заселилась в бомбоубежище под заводом, где работает ее муж. Уже в Харькове она родила сына Женю.

"Отсюда [из бомбоубежища] мены забирали в роддом. Забрали меня в 6.00, а в 7.40 мы уже родились. И на следующий день в обед нас уже выписали", – рассказывает она.

Из-за возобновившихся обстрелов Харькова семья не собирается уезжать из города. Ольга с мужем как смогли обустроили бомбоубежище для жизни в нем. Их старшие сыновья (17-летний Николай и 16-летний Андрей) с сентября живут и учатся в Польше.

"Зимой мы тут будем точно, потому что куда нам зимой деваться? Домой мы не поедем, потому что там, чтоб отстроиться, навести прядок нужен не один день", – говорит Ольга.

Как отмечают журналисты, из 2 тыс. жителей родного для семьи поселка Прудянка сейчас остались жить там только семь человек.

https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/1666822063718571/

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, война, бомбоубежище, Харьковская область, война России против Украины, ребенок
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