В Харькове шестимесячный мальчик всю жизнь живет в бомбоубежище, куда его мать перебралась из-за войны

"24 февраля в 5.00 проснулись от того, что нас начали бомбить. Нам до границы 20–25 км, но слышно было хорошо. В 6.00 уж электрички не ходили, мы выехать сюда не могли, нас соседи везли на машине", – рассказывает Ольга.

Женщина опасалась, что наступающие войска РФ вскоре будут у ее дома в Прудянке. Поэтому она на седьмом месяце беременности вместе с двумя сыновьями поехала к мужу в Харьков.

Ольга с семьей заселилась в бомбоубежище под заводом, где работает ее муж. Уже в Харькове она родила сына Женю.

"Отсюда [из бомбоубежища] мены забирали в роддом. Забрали меня в 6.00, а в 7.40 мы уже родились. И на следующий день в обед нас уже выписали", – рассказывает она.

Из-за возобновившихся обстрелов Харькова семья не собирается уезжать из города. Ольга с мужем как смогли обустроили бомбоубежище для жизни в нем. Их старшие сыновья (17-летний Николай и 16-летний Андрей) с сентября живут и учатся в Польше.

"Зимой мы тут будем точно, потому что куда нам зимой деваться? Домой мы не поедем, потому что там, чтоб отстроиться, навести прядок нужен не один день", – говорит Ольга.

Как отмечают журналисты, из 2 тыс. жителей родного для семьи поселка Прудянка сейчас остались жить там только семь человек.